Скандал в Хорватии из-за Украины: премьер извинился за слова президента

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (фото слева), президента страны Зоран Миланович (фото справа). Фото: Коллаж "Сегодня"

Слова хорватского лидера Зорана Милановича о том, что Украине не место в НАТО, не имеют отношения к позиции правительства страны. Об этом в Twitter написал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Также отметил, что не знает, о каких хорватских солдатах в регионе говорил Миланович.

Реклама

"В Украине нет наших солдат, а находящийся в Польше контингент уже вернулся домой. Я не знаю, каких именно военных президент и откуда хотел вывести. Кроме того, его заявления, что в Украине коррупция – это не наша позиция, и я от имени правительства приношу извинения перед украинцами за такие несуразные выражения", – написал он.

Скандальное заявление Милановича

25 января президент Хорватии заявил, что "Украине не место в НАТО", назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а Майдан – "переворотом".

Миланович также отметил, что в случае обострения конфликта между Украиной и Россией военные будут отозваны из сил НАТО в регионе.

Украина ждет объяснений