Скончалась бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. Коллаж "Сегодня"
Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, которая была первой женщиной на этой должности, умерла в возрасте 84 лет.
Об этом сообщает CNN.
Кто такая Мадлен Олбрайт
- Мадлен Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. Стала американской гражданкой в 1957 году. Получила степень бакалавра политологии в частном женском колледже Уэллсли и докторскую степень в Колумбийском университете. Во времена администрации Джимми Картера работала под руководством тогдашнего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.
- Олбрайт была центральной фигурой в администрации президента Билла Клинтона. В 1992 году она заняла должность советником Билла Клинтона, а после его избрания президентом США ее назначили на пост постоянного представителя США при ООН. Олбрайт занимала должность госсекретаря США в 1997-2001 годах, то есть в период после окончания холодной войны и до терактов 11 сентября.
- Как пишет издание, что у женщины был рак, и она скончалась, окруженная семьей и друзьями.
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