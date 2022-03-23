Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Світові новини США

Померла колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт

23 березня, 22:15
Жінка приїхала до США у 1948 році як біженець із Праги та піднялася на вершину американської політики.

Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. Колаж "Сьогодні"

Колишня держсекретарка США Мадлен Олбрайт, яка була першою жінкою на цій посаді, померла у віці 84 років.

Про це повідомляє CNN.

Хто така Мадлен Олбрайт

  • Мадлен Олбрайт народилася 15 травня 1937 року у Празі. Стала американською громадянкою у 1957 році. Здобула ступінь бакалавра політології в приватному жіночому коледжі Уеллслі та докторський ступінь у Колумбійському університеті. За часів адміністрації Джиммі Картера працювала під керівництвом тодішнього радника з національної безпеки Збігнєва Бжезинського.
  • Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона. У 1992 році вона обійняла посаду радником Білла Клінтона, а після обрання президентом США її призначили на пост постійного представника США при ООН. Олбрайт обіймала посаду держсекретаря США в 1997-2001 роках, тобто в період після закінчення холодної війни і до терактів 11 вересня.
  • Як пише видання, що у жінки був рак, і вона померла, оточена сім'єю та друзями.

Раніше ми писали: