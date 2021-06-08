Смерть судебной реформы – Венецианская комиссия раскритиковала изменения в закон о судоустройстве

Джанни Букиккио подчеркнул, что закон №3711 не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, поэтому комиссия не поддерживает его

Венецианская комиссия. Фото: twitter.com/VeniceComm

Подготовленные Верховной Радой изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" могут убить судебную реформу, а не улучшить ее.

Об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио на конференции "Демократия в действии", передает "Интерфакс-Украина".



По его словам, Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления. В то же время полагаться на старый состав судей, чья деятельность скомпрометирована, не стоит.

Букиккио также поддержал создание обновленной Высшей квалификационной комиссии судей и отметил, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия — пока последняя не будет реформирована и не пройдет отбор.

"Мнение (Венецианской комиссии – Ред.) поддержало предложение создать смешанный национально-международный орган, конкурсную комиссию для отбора новых членов Высшей квалификационной комиссии. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близким к успешной модели антикоррупционного суда", – пояснил он.

Джанни Букиккио добавил, что закон №3711 "О судоустройстве и статусе судей", принятый во втором чтении 28 апреля, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, поэтому комиссия не поддерживает его.

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"Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначения ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", — подчеркнул он.

Напомним, Венецианская комиссия 22 марта обнародовала заключение в отношении законопроекта № 4533 о Конституционном суде Украины и конституционной процедуре.

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