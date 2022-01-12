СМИ узнали, что входит в "тайный" пакет помощи Украине от США

Президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти США намерены предоставить Украине радиолокационную систему и оборудование для кораблей. Поставки будут осуществляться в рамках помощи в размере 200 млн долларов.

Об этом сообщает Politico.

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В материале отмечается, что эту информацию подтвердили источники из числа официальных лиц США и советник президента Украины Владимира Зеленского.

"Пакет безопасности разрешил отправку большей части того же оборонительного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование", – говорится в сообщении.

Впрочем, несколько сотрудников Конгресса США заявили, что не знали о решении оказать Киеву дополнительную поддержку и впервые услышали о нем во время недавнего тайного брифинга.

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Между тем, советник президента Украины Владимира Зеленского на условиях анонимности рассказал изданию, что Киев "на самом высоком уровне" проинформировали о предстоящей помощи еще в прошлом месяце.

"Учитывая, что разведка США последовательно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменила бы результат", — указал украинский чиновник.

По данным издания, ни одно оружие из 200-миллионного пакета помощи еще не дошло до Украины и сроки первых поставок пока неизвестны.

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В Politico указывают, что Байден не в первый раз использует свои полномочия по списанию средств. Так, в августе незадолго до встречи с Зеленским он обязал США предоставить Киеву военную помощь на сумму 60 миллионов долларов. Часть этого транша, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, прибыла в Украину в прошлом месяце.

Напомним, что впервые информация об одобрении США дополнительной оборонной поддержки для Украины в размере 200 миллионов долларов появилась на сайте CNN.

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