У Байдена "без лишнего шума" выделили Украине 200 млн – CNN

США решили увеличить военную помощь Украине на фоне угрозы российского вторжения и под конец 2021 года согласовали дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщила в Twitter корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд.
Она утверждает, что получила эту информацию от четырех источников.
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", – сказала журналист CNN.
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Военная помощь Украине
- Посол Украины в США Оксана Маркарова недавно заявляла, что Америка серьезно вооружит Украину в 2022 году. По ее словам, в этом году мы получим более 300 миллионов долларов, в том числе и противотанковые ракетные комплексы Javelin. Но и это еще не все.
- Ранее Эстония заявляла о намерении серьезно вооружить Украину: передать нам "Джавелины" и артиллерию.
- А накануне еще четыре страны НАТО обещают нам военную поддержку, чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Кто-то оружием, кто-то – оборудованием, инструкторами, реабилитацией военных.