У Байдена "без лишнего шума" выделили Украине 200 млн – CNN

Это лучший ответ на агрессию России – усилить Украину перед возможным вторжением

Украина получит от США серьезную помощью Коллаж "Сегодня"

США решили увеличить военную помощь Украине на фоне угрозы российского вторжения и под конец 2021 года согласовали дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщила в Twitter корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд.

Она утверждает, что получила эту информацию от четырех источников.

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"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", – сказала журналист CNN.

Военная помощь Украине