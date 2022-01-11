У Байдена "без зайвого шуму" виділили Україні 200 млн – CNN

США вирішили збільшити військову допомогу Україні на фоні загрози російського вторгнення та під кінець 2021 року погодили додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги. Про це повідомила у Twitter кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд.
Вона стверджує, що одержала цю інформацію від чотирьох джерел.
"Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України", – сказала журналіст CNN.
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Військова допомога Україні
- Посол України в США Оксана Маркарова нещодавно заявляла, що Америка серйозно озброє Україну в 2022 році. За її словами, цього року ми отримаємо понад 300 мільйонів доларів, у тому числі протитанкові ракетні комплекси Javelin. Але це ще не все.
- Раніше Естонія заявляла про намір серйозно озброїти Україну: передати нам "Джавеліни" та артилерію.
- А напередодні ще чотири країни НАТО обіцяють нам військову підтримку, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну. Хтось зброєю, хтось – обладнанням, інструкторами, реабілітацією військових.