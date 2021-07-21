В пять раз выше официальной: в России "слили" реальную статистику по COVID-19

Журналисты трех изданий выяснили, что реально переболевших коронавирусом может быть уже около 30 млн россиян

В России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом/Коллаж "Сегодня"

Заболевших коронавирусом россиян может быть в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число больных в РФ. Их может быть 29 млн человек против шести миллионов, о которых заявляет Минздрав России.

К таким выводам пришли журналисты трех российских изданий: "Медузы", "Медиазоны" и "Холода".

Суть расследования

Российские журналисты проанализировали данные сертификатов, которые оформляются на Едином портале госуслуг и функций России. Сертификаты необходимы для того, чтобы, в частности, безпрепятственно посещать рестораны. Они выдаются вакцинированным, переболевшим и обладателям свежего отрицательного ПЦР-теста.

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В этом документе значится уникальный номер переболевшего. В сертификатах, которые получают на руки москвичи, он зачеркнут и имеет восьмизначное значение. Это означает, что речь идет о десятках миллионах переболевших россиян. В то же время официальная статистика дает всего 6 млн.

В редакцию "Медузы" пришел сертификат, косвенно подтверждающий, что речь уже идет о трех десятках миллионов переболевших. Самый последний из присланных сертификатов был от человека, выздоровевшего в конце июня 2021 года. И он имеет порядковый номер 27 миллионов 300 тысяч.

"В одном из федеральных ведомств, знакомый с работой Федерального регистра, на вопрос о том, соответствует ли эта цифра количеству записей в регистре, ответили: "Так и есть", – сказано в публикации.

Официально, за последние сутки в России зарегистрировали 23 704 новых случая COVID-19. По состоянию на 21 июня заразившихся коронавирусом россиян с начала пандемии насчитывается чуть более 6 млн человек.

"Ваша информация о 27 миллионах случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности. Актуальная информация о числе случаев COVID-19, в том числе без клинических проявлений, ежедневно сообщается Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и публикуется в открытом доступе", – так прокомментировали расследование в Минздраве РФ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что на 20 июля зафиксировано уже свыше 190 млн случаев коронавирусной инфекции в мире с начала пандемии. Число летальных случаев превысило 4 млн.

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Россия входит в четверку "лидеров" по заболеваемости. На первом месте остаются Соединенные Штаты — 33 741 532 случая. На втором месте – Индия (31 174 322), на третьем – Бразилия (19 376 574). А на четвертом – РФ с 6 006 536 заболевшими.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в мире начинается ранняя стадия третьей волны коронавируса из-за нового штамма "Дельта", который уже распространился на 111 стран.