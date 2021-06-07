Сначала говорил Трамп, а теперь весь мир. Реальна ли утечка коронавируса в Ухане?

Версию о лабораторном происхождении коронавируса рассматривают всерьез. В США проводят расследование / Фото: Pixabay

США и Великобритания требуют заново расследовать происхождение коронавируса. Теорией "бегства" с китайской лаборатории еще летом вооружился Дональд Трамп. Facebook уже не удаляет сообщения об искусственном происхождении ковида. Даже глава ВОЗ Тедрос Гебреисус усомнился, хотя ранее организация категорически отвергла эту версию.

Журналист "Сегодня" Дмитрий Волков проанализировал, насколько это реально.

Комиссия ВОЗ в своем отчете вместо вывода "лабораторное происхождении вируса невозможно" написала фразу: "крайне маловероятно". Следовательно, точка в этой версии еще не поставлена.

Какая разница, лабораторный вирус или природный?

Колоссальная – разница в триллионы долларов! Если вирус лабораторный, его могут приравнять к бактериологическому оружию.

"Есть специальные конвенции, запрещающие изготовление, испытания, распространение бактериологического оружия. Тем самым, если доводят, что это синтетический вирус. А этот вирус по определению приводит к летальному исходу. И при таких условиях вирус, если он искусственный, является оружием", – объяснил доктор юридических наук Борис Бабин.

Что говорят ученые

В научных кругах склоняются к мнению, что вирус таки искусственный. Разработкой украинской вакцины занимается Михаил Фаворов – профессор, доктор медицинских наук.

"Он же не мог скомбинироваться сам с собой. У него есть такие отличия, которые говорят о том, что кто-то должен был этому геному помочь", – сказал он.

Профессор указывает на странную особенность коронавируса, связанную со способностью контактировать с человеком. Но есть еще одно странное обстоятельство.

"То были мыши особого подвида, которые обитают на юге Китая в пещерах. От Уханя на 1500 км. Есть две позиции соотношения рисков – первая, что мыши туда полетели с пересадками и перекурами. Шанс очень низкий. А с другой стороны – в Ухане есть институт, который вывез 1400 образцов мышиных экскрементов для выделения вируса", – добавил он.

О своих подозрениях заявили и другие ученые их разных стран. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский ученый Биргер Соренсен отметили, что в природных вирусах редко можно найти даже три положительно заряженных аминокислоты, а тут их аж четыре.

Кто мог сделать коронавирус?

Сторонники искусственного происхождения вспоминают загадочную женщину Ши Чжэнли – это китайский вирусолог, получившая международное прозвище "летучая мышь". Еще в 2005 году группа ученых под ее руководством обнаружила, что у летучих мышей появился коронавирус.

Ши Чжэнли. Фото: habr.com

Есть подозрение, что ее эксперименты вышли за пределы лаборатории. Хотя большинство ученых не видят и здесь ничего особенного. Вирус мог "уйти" из лаборатории, но это не значит, что там его создали.

Если вирус просто сохранялся и "убежал", то это значительно меньший уровень ответственности, чем за создание биологического оружия. Почему тогда не сообщить вовремя, вместо того чтобы отрицать все?

"Китай явно считал, что такое объявление ударит по международному престижу страны, и они решили, что они сами по-тихому все локализуют и никто так ничего не узнает. Классическая советская практика. Вспомните наш Чернобыль", – отметил кандидат биологических наук Евгений Дикий.

А если Китай признает, что это была утечка?

Нужно будет отвечать за миллионные жертвы и триллионные убытки. Без строгих санкций, как в случае с версией о биологическом оружии, но с существенными экономическими потерями. В этот сценарий мало кто верит.

"Ответственность так называемых больших стран мира, членов Совета Безопасности ООН, остается в определенной степени риторической. ООН имеет очень мало рычагов возможности привлечь Россию, Китай или другие подобные страны к ответственности за такие поступки", – сказал Бабин.

Ежедневно вирус становится все менее похожим на тот, что появился в нашем мире в прошлом году. И точного ответа "откуда он взялся" сегодня нет. А если появится, то без свидетельств ученых из лаборатории Уханя, без журнальных записей и других лабораторных данных ни один суд все равно не признает вины Китая.

Вероятно, на планете появилась еще одна конспирологическая тема – "происхождение коронавируса".

Напомним, Трамп потребовал от Китая "репарации" в 10 трлн долларов за пандемию COVID-19.

Отметим, Франция и Великобритания разделяют высказанные американским президентом Дональдом Трампом сомнения насчет правдоподобности предоставленных Китаем данных о вспышке коронавирусной эпидемии и борьбе с ней.