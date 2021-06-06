Українська
$ 27,29
33,06
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп потребовал от Китая "репарации" в 10 трлн долларов за пандемию COVID-19

6 июня, 20:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Трамп в очередной раз назвал коронавирус "китайским вирусом", из-за которого страдает весь мир

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Joe Skipper

За ущерб от пандемии коронавируса Китай должен выплатить США и другим странам мира по меньшей мере 10 триллионов долларов, считает экс-президент США Дональд Трамп.

Реклама

Об этом он заявил во время своего выступления, передает Insider.

"Мы требуем репараций от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", – сказал бывший президент США.

Он призвал страны, которые должны деньги Китаю, списать свои долги в качестве "первоначального взноса".

По его словам, США должны установить 100-процентные тарифы на китайские товары, которые провозят в Штаты.

Реклама

Напомним, Трамп назвал президента Северной Кореи Ким Чен Ына особенным.

В тренде
Мраморное море в Турции покрыла слизь. Эрдоган бьет тревогу – на очереди Черное (фото)
"Морская слизь" у Стамбула

Также он заявил, что президент России Владимир Путин откровенно насмехается над американским президентом Джо Байденом.

Кроме того, ранее экс-советник Байдена рассказал, что не так было в действиях Трампа относительно Северной Кореи.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Почему версия утечки SARS-Cov-2 из лаборатории теперь не бред
Почему версия утечки SARS-Cov-2 из лаборатории теперь не бредСША
"Мы идем". Хакеры обещают месть Маску за обваленный твитом биткоинКриптовалюта
США ввели санкции в отношении 134 украинцев – СНБО разбирается
США ввели санкции в отношении 134 украинцев – СНБО разбираетсяУкраина
Netflix назвал бандеровцев
Netflix назвал бандеровцев "нацистскими колаборантами"? Разбираемся, что случилосьСША
Девочка получила страшные ожоги и чуть не лишилась руки из-за челленджа в TikTok (фото)
Девочка получила страшные ожоги и чуть не лишилась руки из-за челленджа в TikTok (фото)Фаново
Конец пандемии не за горами? Ученые нашли универсальную защиту от коронавируса
Конец пандемии не за горами? Ученые нашли универсальную защиту от коронавирусаСША

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять