Соловьиный помет кремлевской пропаганды заявил, что украинцы встречают захватчиков с цветами

Соловьев как истеричка несет ересь об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз нагло соврал на всю страну, заявив, что оккупантов РФ встречают с цветами в Украине.

"Мы говорим людям: вспомните, кто вы есть, посмотрите, что с вами делают, посмотрите, кто вас захватил. Мы как раз вам говорим – вспомните свое великое прошлое, очнитесь, прекратите себе лгать. В этом же главная суть. Почему вам придумывают мову? Посмотрите, какую вам придумывают историю, какую вам придумывают религию. И поэтому речь идет о другом, почему народ за нас? Западники говорят, вас не встречают с цветами – еще как встречают, несмотря на страх. И встречать будет еще больше когда поймут, что мы никуда не уйдем", – пригрозил Соловьев в эфире своей программы.

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За наглую ложь российские пропагандистам в Кремле отсыпают немало денег. На фото зарплаты "подстилок Кремля" в рублях. Как видим, Соловьев самый главный по деньгам в этой стае.

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