Солов'їний послід кремлівської пропаганди заявив, що українці зустрічають загарбників з квітами

Соловйов як істеричка несе брехню про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський телеведучий та пропагандист Володимир Соловйов вчергове нахабно збрехав на всю країну, заявивши, що окупантів РФ зустрічають з квітами в Україні.

"Ми говоримо людям: згадайте, хто ви є, подивіться, що з вами роблять, подивіться, хто вас захопив. Ми якраз вам говоримо – згадайте своє велике минуле, прокиньтеся, припиніть собі брехати. У цьому ж головна суть. Чому вам вигадують мову? Погляньте, яку вам вигадують історію, яку вам вигадують релігію. І тому йдеться про інше, чому народ за нас? Західники кажуть, вас не зустрічають з квітами – ще й як зустрічають, попри страх. І зустрічати будуть ще більше, коли зрозуміють, що ми нікуди не підемо", – заявив Соловйов в ефірі своєї програми.

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За зухвалу брехню російські пропагандистам відсипають чимало грошей. На фото зарплати "підстилок Кремля" у рублях. Як бачимо, Соловйов найголовніший по грошах у цій зграї.

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