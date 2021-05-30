Сотни людей прыгали в воду, чтобы спастись. В Индонезии загорелся паром (видео)

В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек, люди в панике бросались в воду

В Индонезии загорелся паром с пассажирами. Фото: BASARNAS

В Индонезии в море загорелся пассажирский паром KM Karya Indah со 195 людьми на борту, среди которых 22 ребенка и 14 членов экипажа.

Об этом сообщает The Washington Post.

Паром отправился из Тернате в провинции Северный Малку в порт Санану на удаленном острове Лимафатола. Спустя 15 минут после отплытия паром загорелся.

Пассажирам и экипажу парома пришлось прыгать в воду. Они хватались за плавучие обломки и предметы в воде.

Реклама

В Индонезии загорелся паром. Источник: Associated Press

Как сообщается, все пассажиры и члены экипажа были спасены. Их эвакуировали на соседний остров. Отмечается, что в спасательной операции приняли участие местные рыбаки.

В Индонезии загорелся паром. Источник: Associated Press

По словам пассажиров, пожар начался в машинном отделении. Власти намерены расследовать причину возгорания на пароме.

Ранее сообщалось, что в Индонезии затонула подводная лодка – на борту были 53 человека.