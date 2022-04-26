Сотрудники ФБР конфисковали имущество российского олигарха Дерипаски

В США конфисковали имущество Дерипаски / Фото: Коллаж: Сегодня

ФБР изъяло много предметов роскоши из двух особняков российского миллиардера Олега Дерипаски в США. Имущество изъяли в рамках расследования по поводу возможного уклонения им от санкций. Олигарх попал под санкции в 2018 году из-за связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg.

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Рейд в домах Дерипаски прошел еще в октябре прошлого года. Тогда ФБР не сообщило, почему оно конфисковало имущество. Теперь причина этих действий стала ясна.

Обыски в Дерипаски были необходимы для поиска информации о том, каким образом и руководил ли Дерипаска денежными потоками после наложения санкций. Агенты ФБР "должны доказать, что преступление было совершено, а территория, подлежащая обыску, содержит доказательства преступления, выгоду от преступления или имущество, использованное в ходе совершения преступления".

Но у Дерипаски обвинения правоохранителей отвергают.

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Что изъяли?

В списке изъятого – смесь разнообразных предметов разной ценности. В руки правоохранителей попали полдюжины произведений изобразительного искусства, солнцезащитные очки, походные ботинки, домашняя утварь, финансовые отчеты, телефонные счета и другие документы. В частности, в особняке Дерипаски в Вашингтоне и таунхаусе в Нью-Йорке нашли картину Диего Ривьеры и пару обуви Prada.

По словам федерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Адамса, расследование в отношении Дерипаски является частью дел оперативной группы KleptoCapture. Это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов.

"Поскольку Россия и ее агрессия продолжаются, мы следим за каждым произведением искусства и недвижимостью, купленными на грязные деньги", — заявила на недавней пресс-конференции заместитель генерального прокурора Лиза Монако.

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Олигархи РФ под санкциями

Два самых богатых россиянина – Владимир Потанин и Леонид Михельсон – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.

До сих пор самые богатые олигархи России не значились ни в одном списке санкций западных стран. Некоторые специалисты объясняют это ролью олигархов в крупных металлургических и энергетических компаниях в Европе и Северной Америке.

Состояние Потанина – 27,1 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком России. Он – президент корпорации "Норильский никель", на чью долю приходится около 40% мировых поставок палладия и 10% обработанного никеля.

Михельсон занимает второе место в России с состоянием 24,7 млрд долларов. Миллиардер является владельцем и руководителем концерна "Новатек" – крупнейшей частной газовой компании в России. Канада добавила двух миллиардеров в свой список санкций вместе с Виктором Вексельбергом, Кириллом Шамаловым, Дмитрием Пумпянским и Вадимом Мошковичем.

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