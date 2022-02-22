Совет Федерации разрешил Путину применить армию на Донбассе

Россия снова угрожает Украине / Коллаж "Сегодня"

Совет Федерации легализовал фактически уже произошедшее вторжение российской армии в Украину – проголосовал за разрешение на использование ВС РФ за рубежом под предлогом "напряженной ситуации на Донбассе".

Об этом сообщило агентство ТАСС.

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Ранее председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что в Совет Федерации поступило обращение президента Владимира Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации.

Под прикрытием международного права

В постановлении сказано, что российские войска отправляются на украинский Донбасс... на основе международного права.

"Дать согласие Президенту РФ на использование Вооруженных Сил РФ за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права", – говорится в Постановлении.