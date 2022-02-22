Рада Федерації дозволила Путіну застосувати армію на Донбасі

Росія знову погрожує Україні/ Колаж "Сьогодні"
Рада Федерації легалізувала вторгнення російської армії в Україну, що вже відбулося – проголосувала за дозвіл на використання ЗС РФ за кордоном під приводом "напруженої ситуації на Донбасі".
Про це повідомила агенція ТАРС.
Раніше голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що до Ради Федерації надійшло звернення президента Володимира Путіна щодо використання збройних сил РФ за межами території Російської Федерації.
Під прикриттям міжнародного права
У постанові сказано, що російські війська вирушають на український Донбас... на основі міжнародного права.
"Дати згоду Президенту РФ на використання Збройних Сил РФ за межами території Російської Федерації на основі загальновизнаних принципів та норм міжнародного права" , – йдеться у постанові.
Документ, який насправді порушує міжнародні норми та закони, набув чинності з моменту його прийняття.
Путін не зізнався
При цьому на пресконференції 22 лютого Путін не зізнався, що вже війська в Україні.
На запитання "Наскільки далеко можуть зайти російські війська в Україні?" він відповів: "По-перше, я не сказав, що війська зараз прямо туди підуть. По-друге, передбачати якусь конкретну канву військових дій взагалі неможливо. Це залежить від конкретної ситуації, яка складається на місці. На землі, що називається".
Обстановка
- Відразу після визнання терористичних "ЛДНР" президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримку миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії".
- Українські розвідники перехопили розмови бойовиків т.зв. "ЛДНР", які посилено обстрілюють населені пункти та позиції ЗСУ на Донбасі. На записі терористи дивувалися, що ЗСУ не піддаються на провокації, і зізналися, що в ОРДЛО звезли чеченців.
- Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждало багато українських військових, є загиблі.