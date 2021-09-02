Совместное заявление Зеленского и Байдена. О чем договорились президенты

Зеленский и Байден провели встречу 1 сентября. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели переговоры в Вашингтоне. В ходе встречи в Белом доме Байден заверил своего гостя, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать территориальную целостность Украины, а также продолжат оказывать Киеву помощь в обеспечении безопасности страны.

Встреча лидеров двух стран продолжалась чуть более двух часов. В опубликованном на сайте Белого дома совместном заявлении утверждается, что сейчас связи Соединенных Штатов с Украиной крепче, чем когда бы то ни было.

Крым и Донбасс

По итогам переговоров президенты двух стран напомнили, что действия России на востоке Украины и оккупация Крыма привели к гибели 14 тыс. человек, дестабилизировали ситуацию в Европе и черноморском регионе, а также создали угрозу для глобальной безопасности.

"Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма и подтверждают свою приверженность международным усилиям… по разрешению инициированному Россией конфликта на востоке Украины", – говорится в документе.

Кроме того, Зеленский передал своему американскому коллеге список из 450 пленных, которые находятся на неподконтрольных территориях на Донбассе и в Крыму. Он попросил Джозефа Байдена поспособствовать их вызволению.

Военная помощь

США и Украина также находятся в финальной стадии переговоров о стратегическом сотрудничестве, которое включает в себя не только противостояние российской агрессии, но и совместные действия в оборонной сфере, в том числе реформу военно-промышленного комплекса страны, углубление сотрудничества в обеспечении безопасности на Черном море, кибербезопасности, и обмен разведданными.

В Белом доме подтвердили, что поддерживают стремление Украины к вступлению в НАТО, но считают, что это решение страна должна принимать самостоятельно.

В заявлении также уточняется, что Соединенные Штаты готовы предоставить Киеву новый пакет военной помощи на 60 млн долларов. В списке поставок – противотанковые комплексы "Джавелин" и другая техника.

Всего, как подчеркивается в документе, начиная с 2014 года США оказали Украине военную помощь на сумму в 2,5 млрд долларов. Только в этом году поставки составили 400 млн долларов.

Стороны также договорились о завершении работы над двусторонним соглашением по совместной работе в военно-технической сфере, целью которого является помощь в перевооружении украинской армии.

Лидеры двух стран договорились о продлении еще на семь лет соглашения о помощи Киеву в утилизации стратегического ядерного оружия.

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Экономика и "Северный поток 2"

В документе также упоминается оказание содействия украинским властям в проведении реформ и борьбе с коррупцией. В частности, США поддержали инициативу о создании в стране должности специального прокурора, ответственного за борьбу с коррупцией, и принятие законов, которые предоставляют защиту руководству и сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

Президенты США и Украины также заявили, что считают российский трубопровод "Северный поток 2", строительство первой очереди которого должно быть завершено уже в ближайшее время, угрозой энергетической безопасности Европы.

Соединенные Штаты собираются по-прежнему предпринимать законодательные и дипломатические усилия для того, чтобы сохранить за Украиной роль транзитного государства, и предотвратить попытки Кремля использовать поставки энергоресурсов, как геополитическое оружие.

Кроме этого, США подтвердили свою готовность продолжать оказывать экономическую помощь Украине и заверили, что помощь также будет оказана и в борьбе с эпидемией коронавируса.

Помощь с вакцинами

Всего в этой связи Соединенные Штаты уже передали киевским властям 2,2 млн. доз вакцин, а всего помощь в этой сфере оценивается в 55 млн долларов. В ближайшее время Вашингтон собирается поставить дополнительные материалы и препараты для борьбы с эпидемией на сумму в 12,8 млн долларов.

Как проходила встреча

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 31 августа п рибыли в США с официальным визитом .

. Кроме того, после первого дня в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки проходит чрезвычайно результативно.

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