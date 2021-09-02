Спільна заява Зеленського і Байдена. Про що домовилися президенти

Зеленський і Байден провели зустріч 1 вересня. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден провели переговори у Вашингтоні. Під час зустрічі в Білому домі Байден запевнив свого гостя, що Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України, а також продовжать надавати Києву допомогу у забезпеченні безпеки країни.

Зустріч лідерів двох країн тривала трохи більше двох годин. В опублікованій на сайті Білого дому спільній заяві стверджується, що зараз зв'язок Сполучених Штатів з Україною міцніше, ніж коли б то не було.

Крим і Донбас

За підсумками переговорів президенти двох країн нагадали, що дії Росії на сході України і окупація Криму привели до загибелі 14 тис. осіб, дестабілізували ситуацію в Європі і Чорноморському регіоні, а також створили загрозу для глобальної безпеки.

"Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську анексію Криму і підтверджують свою прихильність міжнародним зусиллям... щодо вирішення ініційованого Росією конфлікту на сході України", – йдеться в документі.

Крім того, Зеленський передав своєму американському колезі список з 450 полонених, які перебувають на непідконтрольних територіях на Донбасі і в Криму. Він попросив Джозефа Байдена посприяти їх визволенню.

Військова допомога

США і Україна також перебувають у фінальній стадії переговорів про стратегічне співробітництво, яке включає в себе не тільки протистояння російської агресії, а й спільні дії в оборонній сфері, в тому числі реформу військово-промислового комплексу країни, поглиблення співпраці у забезпеченні безпеки на Чорному морі, кібербезпеки і обмін розвідданими.

У Білому домі підтвердили, що підтримують прагнення України до вступу в НАТО, але вважають, що це рішення країна повинна приймати самостійно.

У заяві також уточнюється, що Сполучені Штати готові надати Києву новий пакет військової допомоги на 60 млн доларів. У списку поставок – протитанкові комплекси "Джавелін" та інша техніка.

Всього, як підкреслюється в документі, починаючи з 2014 року США надали Україні військову допомогу на суму в 2,5 млрд доларів. Тільки в цьому році поставки становили 400 млн доларів.

Сторони також домовилися про завершення роботи над двосторонньою угодою щодо спільної роботи у військово-технічній сфері, метою якого є допомога в переозброєнні української армії.

Лідери двох країн домовилися про продовження ще на сім років угоди про допомогу Києву в утилізації стратегічної ядерної зброї.

Читайте також:

Реклама

Джо Байден хоче повернутися до Києва

Економіка і "Північний потік – 2"

У документі також згадується надання сприяння українським властям у проведенні реформ і боротьби з корупцією. Зокрема, США підтримали ініціативу про створення в країні посади спеціального прокурора, відповідального за боротьбу з корупцією, і прийняття законів, які надають захист керівництву і співробітникам Національного антикорупційного бюро України.

Президенти США і України також заявили, що вважають російський трубопровід "Північний потік – 2", будівництво першої черги якого має бути завершено вже найближчим часом, загрозою енергетичній безпеці Європи.

Сполучені Штати збираються як і раніше докладати законодавчих і дипломатичних зусиль для того, щоб зберегти за Україною роль транзитної держави і запобігти спробам Кремля використовувати поставки енергоресурсів як геополітичну зброю.

Крім цього, США підтвердили свою готовність продовжувати надавати економічну допомогу Україні і запевнили, що допомога також буде надана і в боротьбі з епідемією коронавірусу.

Допомога з вакцинами

Всього у зв'язку з цим Сполучені Штати вже передали київській владі 2,2 млн доз вакцин, а всього допомога у цій сфері оцінюється в 55 млн доларів. Найближчим часом Вашингтон збирається поставити додаткові матеріали і препарати для боротьби з епідемією на суму в 12,8 млн доларів.

Як проходила зустріч

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги у розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 31 серпня прибули в США з офіційним візитом .

. Крім того, після першого дня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки проходить надзвичайно результативно.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: