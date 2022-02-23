Совсем сбрендил? Трамп назвал гениальными слова Путина об Украине

Дональд Трамп, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Экс-президент США Дональд Трамп решил похвалить президента РФ Владимира Путина за признание независимости "ЛДНР". Об этом он заявил в интервью для подкаста "The Clay Travis & Buck Sexton Show".

"Я зашел вчера и увидел телеэкран, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины независимой. О, это замечательно", — сказал он.

Реклама

Трампу кажется, что Путин в этой ситуации является "миротворцем" — хотя он сам же указывает на российские танки, которые зашли на территорию Украины.

"Он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила, которую я когда-либо видел. Армейских танков было больше, чем я когда-либо видел. Он парень очень сообразительный. Я его очень хорошо знаю. Очень-очень хорошо", — похвалился Трамп.

Россия признала "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Реклама

После подписания указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписал предложение президенту о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Реклама

Читайте также: