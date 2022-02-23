Зовсім з глузду з'їхав? Трамп назвав геніальними слова Путіна про Україну

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Експрезидент США Дональд Трамп вирішив похвалити президента РФ Володимира Путіна за визнання незалежності ЛДНР. Про це він заявив у інтерв'ю для подкасту "The Clay Travis & Buck Sexton Show".

"Я зайшов учора і побачив телеекран, і я сказав: "Це геніально". Путін декларує більшу частину України незалежною. О, це чудово", — сказав він.

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Трампу здається, що Путін у цій ситуації є "миротворцем", хоча він сам же вказує на російські танки, які зайшли на територію України.

"Він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила, яку я коли-небудь бачив. Армійських танків було більше, ніж я коли-небудь бачив. Він хлопець дуже кмітливий. Я його дуже добре знаю. Дуже-дуже добре", — похвалився Трамп.

Росія визнала "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР". Згідно з рішенням американського лідера, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік. Крім того, указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у "ЛДНР".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав пропозицію президенту про розрив дипломатичних відносин із Росією.

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