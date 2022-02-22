Байден запровадив санкції проти "ЛДНР"

Американський лідер підписав указ 21 лютого

Також указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в псевдореспубліках/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ЛДНР"

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Відповідно до рішення Байдена, зокрема, заборонені інвестиції в "ДНР" та "ЛНР", а також імпорт у США будь-яких товарів, послуг чи технологій із псевдореспублік

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Крім того, цей указ дає можливість накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в псевдореспубліках.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютогопідписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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