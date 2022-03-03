SpaceX помогает Украине: Илон Маск посмеялся над российским политиком

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал проекты основателя компании "SpaceX" Илона Маска, а также его помощь Украине.
Заявление Рогозина
"Вот это мурло, что называется, открывшееся, о котором я говорил. Но наши "маскофилы" говорили: "Это светоч мировой космонавтики"... Этот светоч — вот вам, пожалуйста, принял сторону. У меня к нему претензий нет. Это очевидно, это Запад, которому мы никогда не должны доверять", – сказал он.
По его мнению, Запад "всегда хронически испытывал ненависть политической элиты к нашей стране (России – ред.)".
А что Маск
В ответ Илон Маск "потроллил" самого Рогозина в Twitter:
"Гражданский интернет в Украине испытывал странные перебои. Может быть, плохая погода? Так что SpaceX помогает это исправить".
Напомним, в Киев прибыла первая партия станций спутникового интернета StarLink, который сегодня доступен всего лишь в 25 странах.
Что произошло:
- 26 февраля Михаил Федоров обратился к американскому бизнесмену Илону Маску с предложением подключить Украину к спутниковому интернету.
- Через сутки американский бизнесмен дал позитивный ответ.
- Starlink является глобальной спутниковой системой, разворачиваемой компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.
- В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира.