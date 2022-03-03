SpaceX допомагає Україні: Ілон Маск посміявся з російського політика

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Директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розкритикував проєкти засновника компанії "SpaceX" Ілона Маска, а також його допомогу Україні.

Заява Рогозіна

"Ось це мурло, що називається, що відкрилося, про яке я говорив. Але наші "маскофіли" говорили: "Це світоч світової космонавтики"... Цей світоч – ось вам, будь ласка, прийняв сторону. У мене до нього претензій немає. Це очевидно, це Захід, якому ми ніколи не маємо довіряти", – сказав він.

На його думку, Захід "завжди хронічно відчував ненависть політичної еліти до нашої країни (Росії – ред.)".

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Ілон Маск. Фото: REUTERS/Joe Skipper

А що Маск

У відповідь Ілон Маск "потролив" самого Рогозіна у Twitter:

"Громадянський інтернет в Україні відчував дивні перебої. Може, погана погода? Тож SpaceX допомагає це виправити".

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Нагадаємо, до Києва прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink, який сьогодні доступний лише у 25 країнах.

Що сталося: