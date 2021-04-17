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SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну

17 апреля, 02:02

Юлия Ляхова

Компания Илона Маска получила контракт на 2,9 млн долларов, обогнав крупнейшие корпорации

Американская компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт для создания космического корабля, который впервые после миссии "Аполлон"в 1972 году, доставит людей на Луну.

Об этом говорится в официальном заявлении NASA.

Компания Маска получила контракт на 2,9 млн долларов, опередив такие крупные корпорации, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper и оборонный подрядчик Dynetics.

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Ранее предполагалось, что NASA выберет именно эти две компании.

Напомним, в марте NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".

В октябре 2020 года космическое агентство NASA подписало с семью странами соглашение по программе об освоении Луны "Артемида".

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