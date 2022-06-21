Лукашенко заставил чиновников обедать в компании пса на столе (видео)

Обычное застолье с диктатором. Фото: коллаж "Сегодня"

Пес самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вылез на стол во время обеда в его доме в Александрии с главами областей в честь Дня урожая.

Соответствующие кадры опубликовал провластный Telegram-канал "Пул Первого".

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В то время как гости белорусского диктатора обедают, пес Лукашенко по кличке Умка вылез на стол и стал ходить среди тарелок с едой. На поведение собаки никто не обращал внимания и продолжал трапезу, в том числе и сам хозяин. Он был занят тем, что накладывал себе и гостям картошку.

Все гости Лукашенко сделали вид, что так и надо. Сравнение белорусов с собакой, видимо, всех устроило.

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Ранее мы сообщали, чем болен Лукашенко – врачи назвали диагноз. В первый раз он попал в поле зрения психиатров в далеких 70-х. С тех пор картофельному "батьке" не раз ставили психиатрический диагноз.

Также напомним, сын Лукашенко на выпускном устроил акцию в цветах Украины.