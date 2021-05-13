США будут защищать себя и союзников от действий России – Блинкен

Госсекретарь США провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, еще раз подчеркнув жесткую позицию Байдена

Энтони Блинкен. Фото: Alex Edelman/REUTERS

Глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о решимости президента Джо Байдена защищать американских граждан и интересы США и их союзников от зловредных действий России.

Об этом он сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо защищать интересы США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам", - говорится в сообщении.

Блинкен также призвал Россию освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, которых Москва удерживает в заключении.

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Также Лавров и Блинкен обсудили подготовку министерской встречи Арктического совета, намеченной на следующую неделю и ситуацию вокруг КНДР.

Напомним, накануне в Госдепе заявили, что Россия только частично отвела войска от границ Украины, там остается еще слишком крупная концентрация сил, поэтому напряженность до сих пор крайне высока, что вызывает беспокойство у Соединенных Штатов.