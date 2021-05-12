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Напряженность у границ Украины остается крайне высокой – Госдеп

12 мая, 00:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

У украинских границ до сих пор сохраняется самая крупная со времен вторжения России в Украину в 2014 году военная группировка

Госдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Госдепартамент США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Россия только частично отвела войска от границ Украины, там остается еще слишком крупная концентрация сил, поэтому напряженность до сих пор крайне высока, что вызывает беспокойство у Соединенных Штатов.

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Об этом заявил спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге.

"Несмотря сообщения, которые былм об отводе российских войск, мы можем подтвердить, что только часть сил России была передислоцирована. Напряженность остается крайне высокой", – отметил он.

Прайс добавил, что у украинских границ до сих пор сохраняется самая крупная со времен вторжения России в Украину в 2014 году военная группировка, что "по-прежнему вызывает беспокойство".

Напомним, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на форуме "Украина 30. Безопасность страны" заявила, что США наблюдают за ситуацией, которая возникла из-за эскалации вокруг украинских границ и в Крыму со стороны РФ вместе с партнерами по НАТО и следующая эскалация не исключена.

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Мы также писали, что Соединенные Штаты официально поддерживают вступление Украины в НАТО – администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы двери Альянса оставались открытыми для всех желающих.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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