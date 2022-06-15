США готовы поддержать союз Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии

США не против нового союза в Европе/Фото: коллаж: "Сегодня"

США заинтересованы в укреплении возможностей НАТО и готовы благосклонно отнестись к региональным инициативам, в частности объединении Великобритании, Польши, Украины и стран Балтии в отдельный союз.

Об этом заявила постоянная представительница США при НАТО Джулианн Смит, сообщает Укринформ.

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"Мы поддерживаем инициативы, помогающие наращивать потенциал (в Европе – ред.)", — сказала Смит.

По ее словам, на протяжении многих последних лет имели место инициативы по созданию подобных "миниформатных" альянсов, в частности, в сфере обороны.

"Итак, если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективные усилия укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать", — отметила посол США.

Смит добавила, что организация Североатлантического договора, в которой она представляет США, также заинтересована в укреплении своего восточного фланга.

Предложение Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает создать альянс государств, отстаивающих свой национальный суверенитет, либеральных в экономике и решительно настроенных, до крайней непримиримости, против военной угрозы Москвы.

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Киевские власти, со своей стороны, не заняли четкую позицию по отношению к британской инициативе, но пока не отвергают ее в зародыше. Украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Владимира Путина, о чем свидетельствуют задержки санкций и оружия, которое нужно предоставить. Поэтому Зеленский ждет саммита ЕС 23 июня, когда лидеры 27 стран призывают решить, предоставлять ли Украине статус "кандидата" для официального начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Если участники саммита ограничатся нечетким заявлением о том, что "Киев имеет европейскую перспективу", тогда Зеленский серьезнее отнесется к альтернативному предложению Джонсона.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что замглавы ЕК назвала сроки для вступления Украины в Евросоюз. Кроме того, мы писали, зачем Украине нужно в ЕС прямо сейчас.