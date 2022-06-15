США готові підтримати союз України, Британії, Польщі та країн Балтії

США не проти нового союзу в Європі/Фото: колаж: "Сьогодні"

США зацікавлені у зміцненні можливостей НАТО й готові прихильно поставитися до регіональних ініціатив, зокрема об’єднанні Великої Британії, Польщі, України і країн Балтії в окремий союз.

Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанн Сміт, повідомляє Укрінформ.

Реклама

Деталі

"Ми підтримуємо ініціативи, які допомагають нарощувати потенціал (у Європі – ред.)", — сказала Сміт.

За її словами, впродовж багатьох останніх років мали місце ініціативи щодо утворення подібних "мініформатних" альянсів, зокрема у сфері оборони.

"Тож якщо члени НАТО розділяються на формати партнерських відносин або на певні групи, щоб допомогти наростити потенціал і колективними зусиллями зміцнити Альянс, ми хотіли б це підтримати", — зазначила посол США.

Сміт додала, що організація Північноатлантичного договору, у якій вона представляє США, також зацікавлена у зміцнення свого східного флангу.

Пропозиція Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити альянс держав, які відстоюють свій національний суверенітет, ліберальні в економіці та рішучо налаштовані, до крайньої непримиренності, проти військової загрози Москви.

Реклама

Київська влада, зі свого боку, не посіла чітку позицію щодо британської ініціативи, але наразі не відкидає її в зародку. Українська еліта переконалася, що в Німеччині та Франції мало хто сподівається на поразку Володимира Путіна, про що свідчать затримки щодо санкцій та зброї, яку потрібно надати. Тому Зеленський чекає саміту ЄС 23 червня, коли лідерів 27 країн закликають вирішити, чи надавати Україні статус "кандидата" для офіційного початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Якщо учасники саміту обмежаться нечіткою заявою про те, що "Київ має європейську перспективу", тоді Зеленський серйозніше поставиться до альтернативної пропозиції Джонсона.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що заступниця голови ЄК назвала терміни для вступу України до Євросоюзу. Крім того, ми писали, навіщо Україні потрібно до ЄС прямо зараз.