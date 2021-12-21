США готовят химатаку? Шойгу удивил новым фейком по Донбассу

Сергей Шойгу пугает жителей Донбасса. Коллаж "Сегодня"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе американские военные якобы готовят провокацию с использованием химических веществ. Об этом он заявил на коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в Донецкой области якобы действуют сотрудники американских частных военных компаний.

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"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК (частных военных компаний) в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", – сказал Шойгу.

Это не первый фейк от оккупантов