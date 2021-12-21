США готують хіматаку? Шойгу здивував новим фейком щодо Донбасу

Сергій Шойгу лякає мешканців Донбасу. Колаж "Сьогодні"
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що на Донбасі американські військові нібито готують провокацію з використанням хімічних речовин. Про це він заявив на колегії Міноборони РФ.
За його словами, на Донеччині нібито діють співробітники американських приватних військових компаній.
"Достеменно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК (приватних військових компаній) у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області. Вони обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних боїв. Для скоєння провокацій в міста Авдіївка та Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", – сказав Шойгу.
Це не перший фейк від окупантів
- У грудні 2018 року пропагандисти пустили чутки на окупованих територіях Донбасу про загрозу "бомбардування хімічними бомбами", про прибуття на фронт під Донецьком у розпорядження ЗСУ цистерн, підписаних німецькою мовою, з отруйними газами під охороною "Правого сектору".
- Українська розвідка пояснила, що окупанти такими лякалками навмисно нагнітають обстановку у т. зв. "Л/ДНР" і намагаються виправдати свою злочинну діяльність. Пізніше бойовиків присоромили з фейком про "хімзброю ЗСУ".
- Навіть більше, у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляли про підготовку Росією хіматаки на Донбасі з великою кількістю жертв. Російським військам навіть привозили нові засоби хімзахисту для випробування.
- Та й кому, як не російському керівництву, знати про хімічну зброю. Особливо, коли йдеться про отруту "Новачок". Кремль викрили у застосуванні отруйного газу у Великій Британії і навіть у самій Росії проти опозиціонера Навального.