США готують хіматаку? Шойгу здивував новим фейком щодо Донбасу

Сергій Шойгу лякає мешканців Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що на Донбасі американські військові нібито готують провокацію з використанням хімічних речовин. Про це він заявив на колегії Міноборони РФ.

За його словами, на Донеччині нібито діють співробітники американських приватних військових компаній.

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"Достеменно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК (приватних військових компаній) у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області. Вони обладнують вогневі позиції в житлових будинках та на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних збройних угруповань до активних боїв. Для скоєння провокацій в міста Авдіївка та Красний Лиман доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами", – сказав Шойгу.

Це не перший фейк від окупантів