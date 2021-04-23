США готовы дальше давить на Россию. В Белом доме заговорили о новых санкциях

В Белом доме заявили, что США могут ввести новые санкции против России – это позволяет указ президента Джо Байдена

В США сохраняют за собой право ввести дополнительные санкции против России в будущем.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки на встрече с журналистами.

Она отметила, что сделать это позволяет указ президента США Джо Байдена.

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Также представитель Белого дома призвала предоставить осужденному российскому оппозиционеру Алексею Навальному медицинскую помощь.

Напомним, на прошлой неделе США официально ввели новые санкции против России. Это сделали для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

После этого Москва ввела ответные меры – зеркально ответила на высылку дипломатов.

Также мы писали, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готова ужесточить санкции, если Кремль не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс в США.