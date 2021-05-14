США настаивают на продолжении расследования происхождения COVID-19

Соединенные Штаты не удовлетворены результатами расследования происхождения коронавирусной инфекции, проведенного экспертами ВОЗ, и настаивают на его продолжении.
Об этом заявил на пресс-конференции государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Я не удовлетворен результатами проведенного расследования. И, да, считаю, что нужно дальнейшее расследование", – заявил Блинкен.
Он добавил, что крайне важно понять, где и как начал распространяться коронавирус нового типа, чтобы мировое сообщество в аналогичных ситуациях понимало, как следует действовать.
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