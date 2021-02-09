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ВОЗ завершила расследование в Ухане: главное о происхождении коронавируса

9 февраля, 13:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эксперты ответили на самые популярные вопросы о происхождении COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным шанс того, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории.

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Как сообщает Sky News, об этом говорится в первом докладе миссии ВОЗ в китайском городе Ухань, откуда инфекция распространилась на весь мир.

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Это означает, что дальнейшие расследования будут сосредоточены на других вероятных причинах вспышки.

Кроме того, эксперты считают маловероятной передачу коронавируса от летучей мыши человеку напрямую. Наиболее вероятной версией они назвали передачу через промежуточное звено, но кто мог им быть, не уточняется.

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Также отмечается, что на основе имеющихся данных установить, как COVID-19 попал на уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где в декабре 2019 года произошла первая вспышка, невозможно.

Кроме того, эксперты утверждают, что вспышки были и на других рынках.

Напомним, что 15 делегатов от ВОЗ прибыли в Ухань 14 января и после карантина побывали на всех объектах, которые представляют ключевое значение для расследования появления касательно появиления вируса.

Среди всего прочего они провели более 4 часов в Центре по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, где обсудили происхождение вируса с китайскими коллегами.

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Китай ВОЗ коронавирус COVID-19 Ухань
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