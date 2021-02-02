Все больше вопросов: первые комментарии ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19 в Ухане

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая находится в Китае для исследования истоков возникновения пандемии COVID-19, в понедельник провела более 4 часов в Центре по контролю и профилактике заболеваний в центральном районе страны Хубэй, где в конце 2019 года была зафиксирована вспышка заболевания.

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Об этом сообщает Reuters.

По окончании посещения, эксперты снова отказались отвечать на вопросы ожидающих их журналистов, но в понедельник появились комментарии по поводу расследования от представителей ВОЗ из Женевы.

Новые вопросы

Так, технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхов на пресс-конференции в понедельник сказала, что у экспертов проходят "очень хорошие обсуждения" с китайскими коллегами.

В организации также объяснили, что эксперты ВОЗ в Китае ограничатся посещениями мест, оговоренных с китайской стороной, и не будут контактировать с посторонними в целях безопасности для здоровья.

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Отмечается, что на данный момент группа экспертов посетила больницы, где были выявлены ранние случаи заболевания, рынки и выставку, посвященную борьбе со вспышкой COVID-19 в ​​столице провинции Ухань.

"Их посещения дают подробную информацию, и вся эта подробная информация требует анализа, который проводится международной командой и китайскими коллегами. И весь этот подробный анализ порождает все больше и больше вопросов", – рассказала Ван Керхов.

Настоящий детектив

В то же время высокопоставленный сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан отметил, что работа группы экспертов похожа на детектив.

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"Мы продолжаем задавать вопросы, мы продолжаем добиваться дополнительных данных... Это детектив, и вы снова проходите через него и отвечаете на дополнительные вопросы", – отметил он.

Отмечается, что полный маршрут группы заранее не известен, сам визит строго контролируется Китаем, а журналистов держат на расстоянии от членов группы.

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Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне Янчжун Хуанг считает, что две недели в полевых условиях – не так уж много времени для экспертов.

"Я не думаю, что у них есть время, чтобы добиться каких-либо убедительных результатов. Это больше похоже на общение и обмен информацией", – заявил он.

По его словам результаты будут зависеть не только от того, насколько усердно работают члены группы, но и от сговорчивости и готовности к сотрудничеству китайской стороны.

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