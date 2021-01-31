Расследование происхождения COVID-19: эксперты ВОЗ посетили рынок в Ухане

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся исследованием происхождения COVID-19, посетила в воскресенье, 31 января, рынок морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где первоначально был обнаружен новый коронавирус.

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Об этом сообщает NBC News.

Эксперты ВОЗ прибыли на рынок под усиленной охраной сотрудников службы безопасности, сам Хуанань, который и так с начала прошлого года закрыт, обнесен дополнительными баррикадами, установленными за высоким синим забором, окружающим рынок.

При въезде на территорию рынка эксперты отказались отвечать на вопросы, которые им пытались задавать собравшиеся репортеры.

Доступ общественности на рынок был жестко ограничен с момента закрытия в начале прошлого года. До закрытия это была оживленная торговая площадка с сотнями прилавков, разделенных на секции для мяса, морепродуктов и овощей.

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Группа экспертов ВОЗ также планирует посетить Институт вирусологии в Ухане.

Напомним, эксперты ВОЗ, исследующие происхождение коронавируса в китайском Ухане, 28 января покинули свой карантинный отель после двухнедельной изоляции.

Отметим, Китай обвиняют в сокрытии информации о вспышке COVID-19 в Ухане в конце 2019 года, что позволило коронавирусу распространиться по всему миру.

В то же время в преддверии визита экспертов ВОЗ власти Китая заявили, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты, а Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.

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