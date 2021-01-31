Розслідування походження COVID-19: експерти ВООЗ відвідали ринок в Ухані

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, що досліджує походження COVID-19, відвідала у неділю, 31 січня, ринок морепродуктів Хуанань у китайському місті Ухань, де був виявлений новий коронавірус.

Реклама

Про це повідомляє NBC News.

Експерти ВООЗ прибули на ринок під посиленою охороною співробітників служби безпеки, сам Хуанань, який і так з початку минулого року закритий, обнесений додатковими барикадами, встановленими за високим синім парканом, що огороджує ринок.

На в'їзді на територію ринку експерти відмовилися відповідати на запитання, які їм намагалися ставити репортери, що зібралися.

Доступ громадськості на ринок був суворо обмежений з моменту його закриття на початку минулого року. До закриття це був жвавий торговельний майданчик із сотнями прилавків, розділеними на секції для м'яса, морепродуктів і овочів.

Реклама

Група експертів ВООЗ також планує відвідати Інститут вірусології в Ухані.

Нагадаємо, експерти ВООЗ, які досліджують походження коронавірусу в китайському місті Ухань, 28 січня покинули свій карантинний готельпісля двотижневої ізоляції.

Зазначимо, Китай звинувачують у приховуванні інформації про спалах COVID-19 в Ухані наприкінці 2019 року, що дало змогу коронавірусу поширитися по всьому світу.

Водночас напередодні візиту експертів ВООЗ влада Китаю заявила, що пандемія COVID-19 могла бути викликана окремими спалахами в різних регіонах планети, а Китай лише став першою країною, яка повідомила про новий вірус.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама