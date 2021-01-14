Эксперты ВОЗ уже прибыли в Ухань: расследование началось (фото и видео)

Пекин подозревают в сокрытии информации о вспышке COVID-19 в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса. Они будут расследовать причины пандемии COVID-19.

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Об этом сообщает AP.

В состав группы входят специалисты по вирусам и другие эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама – всего 10 человек.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Фото: REUTERS/FL

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Как сообщается, эксперты "обменяются мнениями" с китайскими учеными, но не известно, будет ли им разрешено собирать доказательства.

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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Фото: REUTERS/FL

Как известно, Китай обвиняют в сокрытии информации о вспышке COVID-19 в Ухане в конце 2019 года, что позволило коронавирусу распространиться по всему миру.

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Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Фото: REUTERS/FL

В преддверии визита экспертов ВОЗ Пекин заявил, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты, а Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань. Источник: Reuters

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