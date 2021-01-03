Как появился коронавирус: у Трампа рассказали о последних данных разведки

Источником информации может быть бывший китайский ученый из лаборатории в Ухане

В администрации действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считают, что наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из лаборатории в Китае.

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Об этом заявил заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттинджер, сообщает Daily Mail.

По его словам, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка, который ранее считался первым источником появления коронавируса.

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По данным СМИ, источником информации может быть бывший китайский ученый из лаборатории в Ухане, который сбежал из Китая в США.

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Напомним, в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество должно привлечь к ответу Китай за распространение по миру коронавируса.

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