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Выпустил эту чуму в мир : Трамп назвал виновного в пандемии COVID-19

22 сентября, 17:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Международное сообщество должно призвать Китай к ответу, заявил американский президент

Мировое сообщество должно привлечь к ответу Китай за распространение по миру коронавируса. Об этом на Генассамблее ООН заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее уже называл Пекин виновным в пандемии COVID-19.

"Мы стремимся к светлому будущему. Но в тоже время мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир – Китай", – заявил Дональд Трамп.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

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В свою очередь Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии". Пекин отреагировал на давление Запада, особенно со стороны США и Австралии, по расследованию вспышки в Китае в конце прошлого года.

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Китай ООН коронавирус Дональд Трамп

Источник: Сегодня

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