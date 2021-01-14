Експерти ВООЗ вже прибули в Ухань: розслідування почалося (фото і відео)

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я(ВООЗ) прибули до китайського міста Ухань, яке стало епіцентром поширення коронавірусу. Вони будуть розслідувати причини пандемії COVID-19.
Про це повідомляє AP.
До складу групи входять фахівці з вірусів та інші експерти із США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму – всього 10 людей.
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Як повідомляють, експерти "обміняються думками" з китайськими вченими, але не відомо, чи буде їм дозволено збирати докази.
Як відомо, Китай звинувачують у приховуванні інформації про спалах COVID-19 в Ухані в кінці 2019 року, що дозволило коронавірусу поширитися по всьому світу.
Напередодні візиту експертів ВООЗ Пекін заявив, що пандемія COVID-19 могла бути викликана окремими спалахами в різних регіонах планети, а Китай всього лише став першою країною, яка повідомила про новий вірус.
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