США не начнут Третью мировую войну в Украине – Байден

Байден требует прекратить агрессию против Украины/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Президент США Джозеф Байден в очередной раз сообщил, что его страна не будет вводить сухопутные силы в Украину, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война.

Его словам приводит американский телеканала CNN.

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"Мы не будем вести войну против России в Украине. Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы не должны ее начинать. Но мы продолжим стоять плечом к плечу с союзниками в Европе. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО с полной мощью – единой и демонстрирующей новую энергию НАТО", — сказал американский лидер.

Байден добавил, что уверен, что Украина и сама справится.

"Однако я хочу внести ясность: мы собираемся убедиться, что у Украины есть оружие, чтобы защитить себя от вторгшихся российских сил. И мы отправим деньги и продовольственную помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Украинские беженцы, если приедут сюда, будут встречены с распростертыми объятиями", — пообещал хозяин Белого дома.

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Байден также подчеркнул важность того, чтобы США и их союзники вместе принимают решения по противодействию Кремлю.

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