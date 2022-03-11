США не почнуть Третю світову війну в Україні – Байден

Байден вимагає припинити агресію проти України/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Президент США Джозеф Байден вкотре повідомив, що його країна не вводитиме сухопутні сили в Україну, оскільки у такому разі розпочнеться Третя світова війна.

Його слова наводить американський телеканал CNN.

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"Ми не вестимемо війну проти Росії в Україні. Пряма конфронтація між НАТО та Росією – це Третя світова війна, і ми не повинні її розпочинати. Але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з союзниками в Європі. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною силою – єдиною, яка демонструє нову енергію НАТО", – сказав американський лідер.

Байден додав, що впевнений, що Україна й сама впорається.

"Однак я хочу внести ясність: ми збираємося переконатися, що Україна має зброю, щоб захистити себе від російських сил, що вторглися. І ми відправимо гроші та продовольчу допомогу, щоб урятувати життя українців. Українські біженці, якщо приїдуть сюди, їх зустрінуть з відкритими обіймами", — пообіцяв господар Білого дому.

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Байден також наголосив на важливості того, що США та їхні союзники разом приймають рішення щодо протидії Кремлю.

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