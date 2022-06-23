США объявили о новой военной помощи Украине: что дадут

Кирби рассказал, какую помощь получит Украина/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, коллаж: "Сегодня"

Администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине. Он составит 450 млн. долларов.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джона Кирби.

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"Соединенные Штаты анонсируют дополнительные 450 млн долларов военной помощи как часть нашего обязательство в помощи Украине защитить свою демократию перед лицом неспровоцированной агрессии России", — сказал Кирби.

Он добавил, что пакет военной помощи включает оружие и военное оборудование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, десятки тысяч боеприпасов для артиллерии, которая уже была поставлена в Украину, а также патрульные корабли для защиты украинского побережья и водных путей.

Какое оружие даст Германия?

Германия готова предоставить Украине больше оружия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, правительство ФРГ уже составило список вооружений:

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30 самоходных артиллерийских установок Gepard;

комплексы ПВО IRIS-T SLM;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами;

бронетранспортеры М113;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

500 зенитных ракет STINGER и многое другое (полный список опубликован на сайте правительства Германии).

"Это очень нужная помощь для нашей армии. Будем еще крепче – скорее победим", – отметил глава Офиса президента.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что поставки оружия Украине увеличат. Также мы писали, что Резников перечислил оружие, которое получит Украина по итогам "Рамштайна-3".