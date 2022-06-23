США оголосили про нову військову допомогу Україні: що дадуть

Кірбі розповів, яку допомогу отримає Україна/Фото: REUTERS/Sarah Silbiger, колаж: "Сьогодні"

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакета військової допомоги Україні. Він складе 450 млн доларів.

Про це повідомив спікер Пентагону Джона Кірбі.

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"Сполучені Штати анонсують додаткові 450 млн доларів військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії", — сказав Кірбі.

Він додав, що пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, зокрема нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Яку зброю дасть Німеччина?

Німеччина готова надати Україні більше зброї. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, уряд ФРН уже склав список озброєнь:

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30 самохідних артилерійських установок Gepard;

комплекси ППО IRIS-T SLM;

3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;

бронетранспортери М113;

РЛС виявлення артилерії COBRA;

500 зенітних ракет STINGER та багато іншого (повний список опублікований на сайті уряду Німеччини).

"Це дуже потрібна допомога для нашої армії. Будемо ще міцнішими – швидше переможемо", – зазначив глава Офісу президента.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що постачання зброї Україні збільшать. Також ми писали, що Рєзніков перерахував зброю, яку отримає Україна за підсумками "Рамштайну-3".