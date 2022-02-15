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США открыли в Польше центр для приема выезжающих из Украины американцев

Владимир Козырь
15 февраля, 06:22
Граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле

В большинстве случаев граждане США, которые выезжают из Украины, должны предъявить паспорт США и COVID-сертификат/Фото: коллаж: "Сегодня"

Соединенные Штаты Америки открыли в Польше у украинской границы центр для приема приезжающих с Украины американцев.

Об этом сообщает посольство США в Украине.

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Подробности

Как отметили в посольстве, граждане США могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле.

"Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины", — говорится в сообщении.

Также в посольстве напомнили, что в большинстве случаев граждане США, выезжающие из Украины, должны предъявить действующий паспорт США и COVID-сертификат.

"Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине", — отметили в посольстве.

Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину?

Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданампокинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну. В данный момент в аэропортах Украины ажиотажа не наблюдается.

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Список стран

  • США
  • Япония
  • Латвия
  • Норвегия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Израиль
  • Северная Македония
  • Нидерланды
  • Черногория
  • Дания
  • Греция
  • Эстония
  • Великобритания
  • Бельгия
  • Финляндия
  • Канада
  • Новая Зеландия
  • Кувейт
  • Германия
  • ОАЭ
  • Литва
  • Испания
  • Италия
  • Швеция
  • Польша
  • Палестинская национальная автономия
  • Марокко
  • Чехия
  • Франция
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Румыния

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