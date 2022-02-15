США відкрили в Польщі центр для прийому американців, які виїжджають з України

У більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред'явити паспорт США та COVID-сертифікат/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сполучені Штати Америки відкрили у Польщі біля українського кордону центр для прийому американців, що приїжджають з України.
Про це повідомляє посольство США в Україні.
Деталі
Як зазначили у посольстві, громадяни США можуть перетинати кордон між Польщею та Україною по землі.
"Посольство США відкрило привітальний центр біля цих пунктів перетину кордону для надання допомоги громадянам США, які приїжджають до Польщі з України", — йдеться у повідомленні.
Також у посольстві нагадали, що в більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред'явити паспорт США та COVID-сертифікат.
"Громадяни США в Україні повинні знати, що уряд США не зможе евакуювати громадян США у разі військових дій Росії будь-де в Україні", – зазначили в посольстві.
Які країни закликали громадян залишити Україну?
Через побоювання військового конфлікту 33 країни рекомендували своїм громадянам залишити територію України, а також утриматися від поїздок до нашої країни. Наразі в аеропортах України ажіотажу не спостерігається.
Список країн
- США
- Японія
- Латвія
- Норвегія
- Південна Корея
- Ізраїль
- Північна Македонія
- Нідерланди
- Австралія
- Чорногорія
- Данія
- Греція
- Естонія
- Велика Британія
- Бельгія
- Фінляндія
- Канада
- Нова Зеландія
- Кувейт
- Німеччина
- ОАЕ
- Литва
- Іспанія
- Італія
- Швеція
- Польща
- Палестинська національна автономія
- Марокко
- Чехія
- Франція
- Бельгія
- Люксембург
- Румунія