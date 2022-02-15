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США відкрили в Польщі центр для прийому американців, які виїжджають з України

Володимир Козир
15 лютого, 06:22
Громадяни США можуть перетинати кордон між Польщею та Україною по землі

У більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред'явити паспорт США та COVID-сертифікат/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сполучені Штати Америки відкрили у Польщі біля українського кордону центр для прийому американців, що приїжджають з України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

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Деталі

Як зазначили у посольстві, громадяни США можуть перетинати кордон між Польщею та Україною по землі.

"Посольство США відкрило привітальний центр біля цих пунктів перетину кордону для надання допомоги громадянам США, які приїжджають до Польщі з України", — йдеться у повідомленні.

Також у посольстві нагадали, що в більшості випадків громадяни США, які виїжджають з України, повинні пред'явити паспорт США та COVID-сертифікат.

"Громадяни США в Україні повинні знати, що уряд США не зможе евакуювати громадян США у разі військових дій Росії будь-де в Україні", – зазначили в посольстві.

Які країни закликали громадян залишити Україну?

Через побоювання військового конфлікту 33 країни рекомендували своїм громадянам залишити територію України, а також утриматися від поїздок до нашої країни. Наразі в аеропортах України ажіотажу не спостерігається.

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Список країн

  • США
  • Японія
  • Латвія
  • Норвегія
  • Південна Корея
  • Ізраїль
  • Північна Македонія
  • Нідерланди
  • Австралія
  • Чорногорія
  • Данія
  • Греція
  • Естонія
  • Велика Британія
  • Бельгія
  • Фінляндія
  • Канада
  • Нова Зеландія
  • Кувейт
  • Німеччина
  • ОАЕ
  • Литва
  • Іспанія
  • Італія
  • Швеція
  • Польща
  • Палестинська національна автономія
  • Марокко
  • Чехія
  • Франція
  • Бельгія
  • Люксембург
  • Румунія

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