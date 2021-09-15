Украина получит "Железный купол"? В Белом доме ответили

В США не подтвердили слухи о передачи "Железного купола" Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Белом доме не подтвердили сообщения СМИ о том, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки во время брифинга.

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Джен Псаки не смогла дать четкого ответа на вопрос журналиста по этому поводу. По ее словам, эту информацию ей нужно уточнить у своей команды.

Что такое "Железный купол"?

Система противоракетной обороны Iron Dome была создана израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon и начала использоваться армией Израиля с 2011 года. Ее задача – защищать страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз.

"Железный купол" зарекомендовал себя как одно из самых эффективных в мире средств уничтожения ракет малой дальности. Израильские военные заявили, что сбили около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Система ПРО состоит из радара и контрольного центра, которые распознают вражеские ракеты и могут всего за несколько секунд просчитать их траекторию и предположительную цель. "Железный купол" способен перехватывать ракеты с дальностью до 70 км и может обеспечить защиту города средней величины.

Также мы писали, что в Украине может появиться своя система ПРО "Железный купол". Минобороны еще в прошлом году начало создавать аналог израильской системы противоракетной обороны, говорил министр Андрей Таран.