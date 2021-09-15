Україна отримає "Залізний купол"? У Білому домі відповіли

У США не підтвердили чутки про передачу "Залізного купола" Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Білому домі не підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що США можуть поставити Україні систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це заявила прессекретар президента США Джен Псакі під час брифінгу.

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Джен Псакі не змогла дати чіткої відповіді на питання журналіста з цього приводу. За її словами, цю інформацію їй потрібно уточнити у своєї команди.

Що таке "Залізний купол"?

Система протиракетної оборони Iron Dome була створена ізраїльської оборонної компанією Rafael в партнерстві з Raytheon і почала використовуватися армією Ізраїлю з 2011 року. Її завдання – захищати країну від балістичних і крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз.

"Залізний купол" зарекомендував себе як один з найефективніших у світі засобів знищення ракет малої дальності. Ізраїльські військові заявили, що збили близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні декілька років.

Система ПРО складається з радара і контрольного центру, які розпізнають ворожі ракети і можуть всього за кілька секунд прорахувати їх траєкторію і імовірну мету. "Залізний купол" здатний перехоплювати ракети з дальністю до 70 км і може забезпечити захист міста середньої величини.

Також ми писали, що в Україні може з'явитися своя система ПРО "Залізний купол". Міноборони ще в минулому році почало створювати аналог ізраїльської системи протиракетної оборони, говорив міністр Андрій Таран.