За тиждень по Ізраїлю випустили 3100 ракет, але частина впали в секторі Гази

В ізраїльській армії кажуть, що це найвища частота ракетного обстрілу, з якою Ізраїль стикався за всю історію існування країни

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестина випустила по Ізраїлю з території сектора Гази близько 3100 ракет за останній тиждень. При цьому 439 з них нібито дали осічку і впали на палестинській території, убивши 20 палестинців.

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Про це повідомила армія оборони Ізраїлю в Twitter.

"ХАМАС і "Ісламський джихад" випустили 3100 ракет із Гази за останні 7 днів. Це найвища частота ракетного обстрілу, з якою Ізраїль стикався за всю історію існування країни", – йдеться в повідомленні.

Крім того, у неділю, 16 травня, з 7:00 до 19:00 за місцевим часом із Гази по ізраїльській території випустили 190 ракет, але 20 з них, як повідомили військові, приземлилися на палестинській території, і десятки перехопила система ППО "Залізний купол".

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Нагадаємо, з 11 травня Ізраїль і сектор Гази обмінюються ракетними ударами. Рахунок жертв йде на десятки, сотні людей поранені. На цьому тлі ЦАХАЛ стягнув до кордонів Гази кілька бригад військ і мобілізував тисячі резервістів.

Тим часом представник Китаю на засіданні Радбезу ООН запропонував Палестині і Ізраїлю провести на території КНР прямі переговори.

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